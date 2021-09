Razzia bei Amazon – 200 Beamte im Einsatz

Wegen des Verdachtes auf Schwarzarbeit fand bei „Amazon“ in Bad Oldesloe am Dienstag eine Razzia statt. Schon bei einer Kontrolle im Augst 2019 hatten Ermittler die illegale Beschäftigung von Lagerarbeitern in dem Verteilzentrum festgestellt.

Bei einer Razzia im „Amazon“-Verteilzentrum in Bad Oldesloe ist der Zoll am Dienstag dem Verdacht auf Schwarzarbeit nachgegangen. „Die Prüfung betrifft die Kurierfahrer und Fahrerinnen“, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Kiel. Rund 200 Beamte waren im Einsatz.

Schon 2019 wurde illegale Beschäftigung von Lagerarbeitern festgestellt

„Wir sind gerne bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um jedem Fall nachzugehen“, sagte ein Sprecher des Online-Versandhändlers dazu. „Unsere Partner sind verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze und den Verhaltenskodex für „Amazon“-Lieferanten zu halten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Das System Amazon – So schlimm ist die Situation in Hamburg

Bei einer Kontrolle hatten Ermittler Mitte August 2019 illegal beschäftigte Lagerarbeiter in dem Verteilzentrum entdeckt. Sie arbeiteten laut der Zoll-Sprecherin für Subunternehmer. Daher sei der Verdacht entstanden, dass es unter den Kurierfahrern auch Schwarzarbeiter geben könnte. Zuvor hatten der NDR und shz.de über die Razzia berichtet. (dpa/jw)