Brennende Autos und Rauchwolke im Norden – Bahnverkehr eingeschränkt

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Mehrere Autos standen nahe einer Bahnstrecke in Flammen. Wegen der starken Qualmentwicklung mussten Züge langsam fahren.

Laut Feuerwehr wurden gegen 19.45 Uhr Flammen vom Gelände eines Autohandels an der Dorfstraße gemeldet. Schon während der Anfahrt konnten die Retter einen schwarzen Rauchpilz über der Einsatzstelle erkennen. Sofort wurde Verstärkung angefordert. Laut eines Feuerwehrsprechers haben ein Transporter und mehrere Kleinwagen in Vollbrand gestanden.

Mehrere Fahrzeuge in Flammen

Mit Mühe konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Die Rauchwolke habe die nahegelegene Bahnstrecke eingenebelt. Züge konnten den Bereich nur mit langsamer Fahrt passieren. Nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.