Rauchsäule, meterhohe Flammen: Feuer vernichtet Lager – Großeinsatz

Itzehoe -

Großeinsatz für die Itzehoer Feuerwehr am Sonntagmorgen. Dort ging ein Strohlager in Flammen auf. Mehrere Löschzüge rückten an, um den Brand zu bekämpfen. Über 70 Retter sind im Einsatz.

Gegen 7 Uhr stand eine Qualmwolke über dem Stadtteil Edendorf. An der Alten Landstraße war die Strohernte in einem 15 mal 10 Meter großen Schuppen ein Brand ausgebrochen.Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlagen bereits meterhohe Flammen in den Morgenhimmel.

Itzehohe: Großeinsatz nach Brand in Strohlager

Mehrere Freiwillige Feuerwehrwehen wurden zur Verstärkung angefordert. Laut eines Feuerwehrmannes sind rund 80 Retter im Einsatz. Die Löscharbeiten werden sich bis in die späten Nachmittagsstunden hinziehen.