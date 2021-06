Raser-Crash im Norden: Drei Verletzte bei Unfall auf Landstraße

Jevenstedt –

Ein schwerer Unfall hielt in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Atem. Dort hatte sich ein VW Golf überschlagen. Bei dem Crash wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 1.15 Uhr bretterte ein mit drei jungen Menschen besetzter VW Golf über die Straße Pollhorn. Laut Polizeiangaben sei das Auto viel zu schnell unterwegs gewesen. Plötzlich brach der Wagen aus, kam ins Schleudern und überschlug sich.

Nahe Hamburg: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Die drei Insassen konnten sich noch vor Eintreffen aus dem Wrack befreien. Alle hatten sich bei dem Crash verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.