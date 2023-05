Rasen Tresorräuber im Maserati quer durch Norddeutschland?

Am Mittwochmorgen fielen der Polizei in Bad Segeberg zwei Autos auf, die mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn rasten und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Dabei kam heraus: Die Autos waren zuvor schon an einem anderen Tatort gesichtet worden.

Um 4.45 Uhr am frühen Morgen bemerkte eine Streife der Bad Segeberger Polizei auf der A21 hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord einen schwarzen Audi, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in Richtung Kiel unterwegs war.

Bad Segeberg: Beamte bemerken zwei Raser auf der Autobahn

Kurz vor einer Baustelle, auf der die Fahrbahn einspurig wird, überholte der Fahrer des Audis einen Lkw und zwang diesen zu einer Notbremsung. Wenig später wich er bei Leezen (Kreis Segeberg) auf den Beschleunigungsstreifen aus, um einen weiteren Lkw auf der rechten Seite zu überholen. Die Polizisten folgten dem Audi-Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn – der gab daraufhin noch mehr Gas.

Dabei fiel den Beamten noch ein dunkler Maserati auf, der ebenso wie der Audi vor den Einsatzkräften floh. Bei einer einspurigen Baustelle machte dieser nicht Halt, sondern überholte noch, woraufhin der Gegenverkehr vollbremsen musste.

Kreis Segeberg: Beamte verlieren Raser aus den Augen

Hinter der Baustelle rasten die beiden Fahrzeuge mit teilweise über 200 Kilometern pro Stunde weiter über die A21 und B404 bis kurz vor Kiel. Hier wendeten die Pkws vor einer in der Höhe Seewisenredder errichteten Straßensperre und fuhren wieder zurück auf die A21 Richtung Hamburg. Im Bereich Daldorf (Kreis Segeberg) verloren die Polizisten die beiden Autos allerdings aus den Augen.

Fest steht laut der Polizei: Das an dem Maserati angebrachten Segeberger Kennzeichen war gestohlen. An dem Audi konnten die Einsatzkräfte lediglich die Orstkennung OAL für Ostallgäu erkennen. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es sich dabei um die gleichen Fahrzeuge handelt, die ein Zeuge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im mecklenburg-vorpommerischen Warnemünde beobachtet hatte.

Warnemünde: Unbekannte rauben Tresor aus Tankstelle

Dort waren Unbekannte gegen 2.15 Uhr nachts in eine Tankstelle eingebrochen und hatten einen Tresor erbeutet, in dem sich laut eines Mitarbeiters mehrere tausend Euro befunden hatten. Der aufgebrochene, leere Tresor wurde am Vormittag auf einer Ackerfläche in Testorf-Steinfort (Nordwestmecklenburg) entdeckt.

Ein Zeuge hatte gemeldet, gegen 2.20 Uhr zwei Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle gesehen zu haben, die anschließlich in Richtung A20 fuhren: Einen Audi mit OAL- und einen dunklen Maserati mit Segeberger Kennzeichen.

Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben, können sich entweder bei der Polizei Rostock unter der 0381 4916 1616 oder bei den Ermittlern in Bad Segeberg unter 04551 884 3440 melden. (aba)