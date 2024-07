„Rapper-Party“ bei Hamburg: Plötzlich wird mit Rakete auf Polizisten geschossen

In den sozialen Medien wird für eine private Party in Ahrensburg geworben. Es kommen viele, einige zünden Silvesterfeuerwerk. Laut Polizei kommt es dann zu einer Attacke auf Beamte.

Mit einer Silvesterrakete ist in Ahrensburg (Kreis Stormarn) aus einer Menge heraus auf Polizisten gezielt worden. Es sei aber niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. In sozialen Medien sei zuvor für eine private „Rapper-Party“ am Samstagabend geworben worden.

Der Zulauf von meist männlichen Jugendlichen sei groß gewesen, rund 80 Leute seien schließlich auf dem Grundstück und in benachbarten Straßen gewesen. „Es wurde vereinzelt Silvesterfeuerwerk abgebrannt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Junge (1) fällt aus drittem Stock – Passant fängt ihn auf

Zweimal waren Polizeibeamte vor Ort und versuchten vergeblich, das zu unterbinden. Mehr Kräfte wurden gerufen, die Party aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Dabei seien die Polizisten mit der Silvesterrakete beschossen worden. Wer diese warf, war zunächst unklar. (mp/dpa)