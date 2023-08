Randalierende Fußballfans behindern Zugverkehr nach Hamburg

Nach dem Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg (2:4) haben Anhänger des Clubs aus Sachsen-Anhalt für einen großen Polizeieinsatz am Kieler Hauptbahnhof gesorgt.

In einem Regionalexpress nach Magdeburg sei die Notbremse gezogen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zuvor hatten die Beamten die Fans aufgefordert, in den Zug einzusteigen.

#RegioSH Die Sperrung in #Kiel Hbf wurde aufgehoben. Es kann weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Bitte prüfen Sie vor Abfahrt Ihre Reiseverbindung. https://t.co/JZ3pnlSboq — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) August 20, 2023

Daraufhin seien die Polizisten mit Flaschen beworfen worden. Die Bundespolizei ließ den Bahnverkehr am Hauptbahnhof gegen 17.30 Uhr einstellen.

Deutsche Bahn: Hauptbahnhof Kiel zeitweise komplett gesperrt

Alle rund 300 Reisenden des Zuges nach Magdeburg sollten erkennungsdienstlich behandelt werden, sagte der Polizeisprecher. Nach rund einer Dreiviertelstunde sei der Zugverkehr an mehreren Gleisen wieder freigegeben worden.

Aber erst gegen 19.30 Uhr wurde der Bahnhof insgesamt wieder für den Zugverkehr freigegeben, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. Auch der Verkehr nach Hamburg war vorübergehend gestoppt. (dpa/mp)