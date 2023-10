Radfahrer überrollt: Tödlicher Unfall bei Hamburg

Bei einem Unfall an der Straße Autal in Wedel (Kreis Pinneberg) wurde ein Radfahrer am Montagabend gegen 19.10 Uhr von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Der Mann hatte laut Polizei am Straßenrand angehalten, war dann plötzlich zur Seite gekippt und auf die Fahrbahn gefallen. Der Fahrer eines von hinten kommenden Autos konnte nicht mehr bremsen, auch „ein Ausweichmanöver war erfolglos“, so ein Polizeisprecher.

Der Radfahrer starb noch am Unfallort, der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen behandelt.

Radfahrer stirbt bei Unfall: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Dafür bitten die Beamten Zeugen, sich unter 04103/50 18 – 111 mit der Polizei Wedel in Verbindung zu setzen. (dg)