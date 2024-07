Große Wolke über Lagerhalle: Großalarm im Norden

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Über einer Lagerhalle eines Lebensmittelbetriebes in Möhnsen stand eine große Wolke. Rund 60 Retter rückten an. Zu löschen gab es aber nichts.

Laut einem Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes sei gegen 4 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle an der Sachsenwaldstraße gemeldet worden. Mehrere Wehren aus der Umgebung sowie der Rettungsdienst rückten an. In Möhnsen angekommen, konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden.

Möhnsen: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Laut Feuerwehr handelte es sich nicht um einen Brand, sondern um einen Defekt in der Heizungsanlage. Dabei war Wasserdampf ausgetreten, der irrtümlich für Qualm gehalten worden war. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.