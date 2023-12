Schwarze Rauchwolke über Media Markt: Großalarm und Evakuierung

Eine dunkle und schwarze Rauchwolke breitete sich am Freitagmittag aus dem Dach eines Media Marktes in Itzehoe (Kreis Steinburg) aus. Wegen der Vielzahl der Anrufer rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an. Der Markt wurde geräumt.

Laut einem Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes sei man höchst sensibilisiert gewesen, als gegen 12.30 Uhr eine Vielzahl von Notrufen in der Einsatzzentrale eingingen. Alle meldeten eine schwarze Rauchwolke vom Dach des Media Marktes an der Otto-F.-Alsen-Straße.

Qualm vom Dach – Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

Auch die anrückenden Einsatzkräfte sahen den schwarzen Qualm auf der Anfahrt und befürchteten einen Großbrand beim Elektro-Discounter. Kunden und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Kurz darauf gaben die Retter Entwarnung: Ein Dieselaggregat, das auf dem Dach des Hauses angesprungen war, hatte die Qualmwolke ausgelöst.