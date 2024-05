Bei Hamburg: Porsche-Klau geht in die Hose – aber Diebe kommen wieder

Der erste Klau-Versuch ging wohl schief – doch die Diebe ließen sich davon nicht abhalten und kamen wieder: In Schenefeld wurde ein Porsche gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Macan in der Bogenstraße entwendet. Die Täter schlugen zwischen in der Nacht auf Donnerstag zu. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass der Porsche schon am Tag zuvor gestohlen werden sollte – das misslang jedoch.

Das Auto hat einen Wert von rund 65.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per Mail an SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen. (mp)