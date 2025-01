Porsche-Fahrer rast durch Deutschland und wird erst an dänischer Grenze gestoppt

Polizisten haben am Samstag an der dänischen Grenze einen Porsche-Fahrer wegen seiner rasanten Fahrweise und eines von ihm verschuldeten Unfalls auf der A7 bei Egestorf (Landkreis Harburg) gestoppt. Dabei kam heraus, dass der Mann schon durch ganz Deutschland gerast und zudem betrunken war.

Laut Polizei hatte ein Autofahrer auf der A7 die Polizei über einen Porsche informiert, der ihn vom linken Fahrstreifen gedrängt hatte und dann mit einer Warnbake kollidiert war. Trümmerteile beschädigten das Auto des Anrufers.

In Schleswig-Holstein kam es auf der A7 dann erneut zu einer Nötigung des Anrufers durch den Porsche-Fahrer. Auch hier drängelte der Porsche-Fahrer. Anschließend sei er mit mehr als 250 km/h weiter gerast.

Polizei stellt Porsche und Führerschein sicher

Erst an der dänischen Grenze konnte der Porsche gestoppt werden. Hier endete die Fahrt komplett, weil der Mann betrunken war. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Der Fahrer gab an, in Österreich gestartet zu sein und nach Dänemark zu wollen. Dort soll seine Mutter einen Herzinfarkt erlitten haben.