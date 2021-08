Aufregung im Norden: Porno-Mail an Ministerpräsident Günther

Aufregung im Kieler Landtag: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat eine erpresserische Porno-Mail erhalten, in der er zu einer Geldzahlung aufgefordert wird. Und: Er ist nicht der Einzige! Auch andere Parlamentarier haben die Mail bekommen.

„Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich Ihnen eine E-Mail von Ihrem Konto gesendet“, so beginnt das Schreiben, das seit Anfang Juli bei mehreren Abgeordneten des Kieler Landtags eingegangen ist. Der anonyme Verfasser behauptet damit, den Account gehackt zu haben und Zugriff auf den gesamten Computer samt Mikrofon und Kamera zu haben. Dann wird es schmutzig: „Ich habe ein Video gemacht, das zeigt, wie Sie sich in der linken Hälfte des Bildschirms befriedigen, und in der rechten Hälfte sehen Sie das Video, das Sie sich angesehen haben.“

Verfasser droht, Sex-Aufnahme an alle E-Mail-Kontakte zu versenden

Dann droht der Verfasser, das angebliche Video an sämtliche Kontakte zu versenden, falls nicht binnen 48 Stunden 1300 Euro an eine bestimmte Bitcoin-Adresse überwiesen würden.

Die Erpresser-Mail mit der fälschlichen Porno-Behauptung ist nicht neu. Tausende Bundesbürger haben sie schon in verschiedenen Varianten erhalten. Viele haben die Sache der Polizei gemeldet. Auch wenn die Betrüger wahrscheinlich nie gefasst werden. „Die Chance dazu ist leider äußerst gering“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, Axel Bieler den „Kieler Nachrichten“. Bei den Mails an die Parlamentarier habe es sich nicht um eine gezielte Aktion gehandelt, sondern um eine Massen-Mail.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, hat Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) angekündigt, ebenfalls Strafanzeige zu stellen. In einem Brief warnte er die Abgeordneten, die Mail zu ignorieren und zu löschen. (ng)