Polizei will Audi kontrollieren – angetrunkene Fahrerin rast auf Polizisten zu

Nur durch einen Sprung konnte der Polizist sich retten: Eine Verkehrskontrolle im Kreis Stormarn am Donnerstag hätte beinahe ein tragisches Ende genommen. Eine angetrunkene Audi-Fahrerin war auf den Beamten zugerast.

Die Autobahnpolizei hielt in Hammoor in der Nähe der Autobahnkreuzes Bargteheide Autos an, als sich aus Richtung A21 ein Audi näherte. Die Fahrerin reagierte nicht auf die Zeichen des Beamten, der auf der Fahrbahn stand, sondern fuhr unvermittelt weiter auf ihn zu. Nur durch einen „beherzten Sprung“, so die Polizei, konnte der Polizist verhindern, von dem Wagen überfahren zu werden.

Hammor nahe Hamburg: Audi-Fahrerin rast auf Polizisten zu

Der dunkle Audi beschleunigte und bog anschließend mit quietschenden Reifen an der nächsten Einmündung ab. Eine weitere alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte den Wagen auf der Straße Gerkenfelder Weg.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der 55-jährigen Fahrerin nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Bei einem freiwilligen Test pustete die Frau einen vorläufigen Wert von 0,66 Promille.

Daraufhin musste sich die Ahrensburgerin einer Blutprobenentnahme stellen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. (mp)