Ein Richter hat Haftbefehle gegen einen Mann aus Reinbek (Kreis Stormarn) und einen mutmaßlichen Mittäter erlassen, die im großen Stil Betäubungsmittel aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Den Antrag hatte die Lübecker Staatsanwaltschaft gestellt.

Der 26 Jahre alte mutmaßliche Mittäter sei in Hamburg festgenommen worden, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Allerdings sei der 42 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter noch auf der Flucht.

Reinbek: Mehr als 100 Kilo Drogen beschlagnahmt

Die Männer sollen über Scheinfirmen in Spanien und Reinbek mehrere hundert Kilogramm Haschisch und Marihuana importiert und in Deutschland gewinnbringend verkauft haben. Dazu nutzten sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine ahnungslose Hamburger Spedition.

Statt wie behauptet hochwertiges technisches Equipment hätten die Kisten auf dem Weg von Spanien nach Deutschland Drogen und auf dem Rückweg Bargeld enthalten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. So sei am 10. September eine Kiste mit knapp 90.000 Euro sichergestellt worden.

Der 42-Jährige und zwei mutmaßliche Helfer stehen im Verdacht, mehrere hundert Kilogramm Marihuana und Haschisch aus Spanien erhalten zu haben. Gegen den 42-Jährigen war den Angaben zufolge seit Anfang 2021 ermittelt worden. (dpa/lm)