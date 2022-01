Die Polizei in Schleswig-Holstein hat rund eine halbe Million Überstunden angehäuft. „Es sind 516.000 Stunden“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Interview des „Flensburger Tageblatts“ am Mittwoch. Dies sei auch eines der Argumente gewesen, mit denen sie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) überzeugen konnte, dass da was gemacht werden müsse.

Heinold betonte: „Gemeinsam haben wir nicht nur das Stellenaufbauprogramm der vergangenen Legislatur mit 500 Stellen umgesetzt, sondern darüber hinaus noch einmal 250 weitere Stellen dauerhaft zugesagt.“

Aus diesen Stellen sind nach Angaben der Innenministerin für die zweite feste Einsatzhundertschaft bereits zweimal jeweils 25 Stellen im Haushalt hinterlegt.

Kein Polizist soll künftig mehr als 82 Überstunden machen

Sütterlin-Waack kündigte zudem an, dass im kommenden Jahr aus Fürsorgegesichtspunkten eine Grenze gezogen werde, die für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter der Landespolizei bei 82 Überstunden liegen soll. „Dann werden verpflichtende Gespräche zwischen den Dienstvorgesetzten und den Betroffenen zu führen sein, um die Ursachen zu klären und die Überstunden abzubauen.“ (dpa/ab)