An Bahnhof: Polizei findet Mann (26) mit Stichverletzung – Not-OP!

In Flensburg hat die Bundespolizei in der Nacht auf Freitag einen schwer verletzten Mann gefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 2.20 Uhr fanden die Beamten am Bahnhof einen 26-jährigen Mann, der eine Stichverletzung am Oberkörper hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert, hieß es von der Polizei. Eine Lebensgefahr konnte demnach nicht ausgeschlossen werden.

In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Auch ein Klappmesser wurde gefunden. Die Ermittlungen dauern an. (mp)