Autofahrer will Trecker überholen und kracht ins Gespann – zwei Verletzte

Am Mittwochabend ist es in Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Schleswig-Holstein zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei einem Überholmanöver wurden zwei Menschen verletzt.

Der Unfall geschah gegen 18.30 Uhr auf der Dorfstraße am Ortsausgang von Mühlenrade Richtung Köthel. Ein Polo wollte ein Treckergespann in einer lang gestreckten Linkskurve überholen, als ihm ein anderes Auto entgegen kam.

Herzogtum Lauenburg: Unfall durch versuchtes Überholmanöver

Während der entgegenkommende Pkw Richtung Grünstreifen auswich, versuchte der Polo zurück auf seine Spur zu kommen. Dabei krachte er gegen das Gespann des Treckers und schleuderte ebenfalls in den Grünstreifen, berichtet ein Reporter vor Ort. Der Polo wurde dabei völlig zerstört.

Insgesamt waren acht Personen betroffen, zwei wurden verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Nähere Angaben zu den Beteiligten gab es zunächst nicht.

Die Polizei war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße wurde kurzfristig gesperrt.