Pkw rast in Unfallstelle – mehrere Schwerverletzte

Bei einem Unfall am Montagabend in Kaltenkirchen sind insgesamt sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Am Abend ist noch wenig bekannt zum genauen Hergang des doppelten Unfalls auf der Hamburger Straße in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg): Gegen 19.15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall gerufen – etwas mehr als eine halbe Stunde später krachte ein Pkw aus unbekannten Gründen in die Unfallstelle.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Kaltenkirchen

Nach Angaben der Rettungsleitstelle sind insgesamt sechs Menschen verletzt: Während zwei Menschen mit leichten Verletzungen davonkamen, sind die anderen vier schwerer verletzt. Zwei von diesen gelten als schwer verletzt.

Zum Alter und Geschlecht der Verletzten ist am Abend ebenfalls noch nichts bekannt. (mp)