Pkw geht in Flammen auf: Autobahn bei Hamburg teilweise gesperrt

Am Freitagnachmittag ist in der Nähe von Elmshorn ein Pkw auf der Autobahn in Flammen aufgegangen. Die A23 ist in Richtung Süden daher nur noch auf einem Fahrstreifen befahrbar.

Gegen 16.30 hat der Wagen mitten auf der Fahrbahn Feuer gefangen. Warum das Fahrzeug anfing zu brennen, ist unklar. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand, so eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

Ein Augenzeuge berichtete, dass der 63-jährige Fahrer gemeinsam mit seiner Begleitung und einem Hund unterwegs war. Das Auto soll nicht mehr richtig beschleunigt haben, woraufhin der Fahrer sofort auf den Standstreifen ausgewichen sei.

Elmshorn: Auto brennt auf A23 nahe Hamburg

Dann sei bereits Rauch aus der Motorhaube aufgestiegen sein. Kurz darauf soll der Wagen bereits komplett in Flammen gestanden haben. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass die Insassen nicht mal ihre persönlichen Gegenstände aus dem Auto retten konnten, so der Zeuge.

Das könnte Sie auch interessieren: Missbrauch per Snapchat: Mann soll Kinder zu widerlichen Handlungen gezwungen haben

Die Autobahn 23 ist daher zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Horst/Elmshorn in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Laut ADAC kommt es in dem Bereich dadurch zu einem Zeitverlust von etwa einer halben Stunde. (mp)