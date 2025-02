Pizzeria im Norden explodiert – der Schaden ist enorm

In Flensburg hat es in der Nacht in einer Filiale eines Pizza-Lieferdienstes eine Explosion und einen Brand gegeben. Der finanzielle Schaden ist groß.

Ein Knall riss die Anwohner aus dem Schlaf: Gegen 1.10 Uhr war es im Engelsbyer Einkaufszentrum in den Räumen des Pizza-Lieferservice „Smiley‘s“ zu einer Explosion gekommen. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden belaufe sich jedoch auf etwa 500.000 Euro.

Flensburg: Pizzeria-Filiale im Einkaufszentrum komplett zerstört

Die Einsatzkräfte brachten Rauch und Flammen demnach zügig unter Kontrolle, trotzdem sei die Filiale im Erdgeschoss komplett zerstört worden. Im Obergeschoß des Gebäudes befinden sich mehrere Wohnungen: Alle Anwohner konnten das Haus nach Angaben der Polizei eigenständig verlassen. Bei der Explosion seien alle Eingangstüren der Filiale herausgesprengt worden.

Wie es zu dem Vorfall kam, müsse nun ermittelt werden. Da die Pizzaöfen mit Gas betrieben werden, könne eine Gasexplosion nicht ausgeschlossen werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (dpa/mp)