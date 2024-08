Aufmerksamer Spaziergänger verhindert Großfeuer an der Ostsee

Ein aufmerksamer Passant entdeckte Flammen an einem Reetdach und rief die Feuerwehr. Dadurch verhinderte er möglicherweise ein Großfeuer im Ostseebad Scharbeutz.

Durch die Aufmerksamkeit eines Passanten ist ein Großbrand in Scharbeutz im Kreis Ostholstein verhindert worden. Der 55-Jährige habe in der Nacht Flammen auf einem zum Teil mit Reet gedeckten Dach eines Restaurants an der Strandpromenade des Ostseebades entdeckt, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Unterkunft oder Wohnungen? Verwirrung um diese Immobilie – das sagt der Eigentümer

Mit zwei Helfern aus einem gegenüberliegenden Lokal versuchte er, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig. Der Mann wurde den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Allerdings ging die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus und suchte nach Zeugen. (dpa/mp)