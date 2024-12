Paket macht verdächtige Geräusche – Sprengmeister im Einsatz

In der Nähe des Hamburger Flughafens, am Cargo Center in Norderstedt (Kreis Segeberg), ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Auch ein Sprengmeister war im Einsatz. Dort wurde ein verdächtiges Paket gefunden.

Laut Polizei informierten Angestellte des Cargo Centers gegen 18.30 Uhr die Polizei über ein Paket, aus dem verdächtige Geräusche kamen. Diesen Hinweis habe man ernst genommen und deshalb alle nötigen Maßnahmen getroffen. Das Gelände wurde abgesperrt, Mitarbeiter mussten den Bereich verlassen.

Sprengmeister gibt am späten Abend Entwarnung

Dazu rückten die Feuerwehr und die Polizei mit einem Großaufgebot an, darunter auch ein Sprengmeister. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe der Einsatz längere Zeit gedauert. Erst in den späten Abendstunden konnte Entwarnung gegeben werden. In dem Paket wurden keine gefährlichen Gegenstände entdeckt.