Dramatische Minuten an der Ostsee: Am Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein hat die Polizei am Dienstagmittag einen Mann niedergeschossen. Der war mit einer Axt herumgelaufen und hatte Passanten bedroht und Autos beschädigt.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, ereignete sich der Vorfall zur Mittagszeit. Mehrere Anrufer meldeten am Weißenhäuser Strand einen Mann mit einer Camping-Axt in der Hand. Er soll damit Passanten bedroht und mehrere Autos demoliert haben. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Am Einsatzort angekommen, forderten die Beamten den 33-jährigen Mann auf, die Axt niederzulegen. Als er das nicht tat, gab ein Polizist einen Warnschuss ab, heißt es in der Pressemitteilung.

Schüsse an der Ostsee – Polizei stoppt Mann mit Axt

Das beeindruckte den Mann aber wenig. Er fuchtelte weiterhin wild mit der Axt herum. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Plötzlich rastete der 33-Jährige laut Polizei komplett aus und lief mit erhobener Axt auf die Beamten zu. Eine Polizistin stoppte ihn mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel. Der Angeschossene kam unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus, er wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde er danach in eine Fachklinik eingewiesen. Die am Einsatz beteiligten Beamtinnen und Beamten wurden nach Einsatzende von einem Seelsorger betreut.