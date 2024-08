Ostsee: 27-Jährige lebensgefährlich am Kopf verletzt

Schwerer Unfall in der Ostsee: In der Hohwachter Bucht in Schönberg in Holstein (Kreis Plön) ist am Sonntag eine Frau beim Segeln lebensgefährlich verletzt worden. Sie kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Laut Polizei brach gegen 11.30 Uhr eine Leinenhalterung des sogenannten Großschlotblocks der Segelyacht. Der hiedurch umschlagende Segelbaum habe die 27-jährige Seglerin am Kopf getroffen, sagte eine Polizeisprecherin. „Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu.“

Polizei spricht von „tragischem Unfall“

Ein Seenotkreuzer habe die Verletzte an Land gebracht, per Helikopter sei sie in eine Klinik gekommen. Neben den Kräften der Schutz- und Wasserschutzpolizei seien auch welche der Freiwilligen Feuerwehr, des Arbeiter-Samariter-Bundes und Ersthelfer im Einsatz gewesen.

Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem „tragischen Unglücksfall“ an Bord des Schiffes aus; von einem technischen Defekt ist die Rede. Die Sprecherin: „Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung liegen nicht vor.“ (dg)