Osterfeuer löst Großeinsatz in Krankenhaus aus

Feuer-Alarm in Kiel: Über den Notruf sind aus einem Krankenhaus am Samstagabend Rauchentwicklung und Brandgeruch gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – konnten jedoch keinen Brand finden.

„Vermutlich wurde durch die Klimaanlage der Klinik Rauch eines Osterfeuers angesaugt und führte zu dem Feuerwehreinsatz“, hieß es von der Feuerwehr. Insgesamt seien rund 40 Kräfte im Einsatz gewesen, Teile der Klinik seien geräumt worden.

Im Laufe des Tages habe es mehrfach Notrufe über unklaren Flammenschein gegeben, diese hätten sich jedoch immer als Osterfeuer erwiesen. (dpa/mp)