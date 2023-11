Obdachlose bauen Bretterbude zum Schutz vor Kälte – abgebrannt

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagnachmittag eine Holzbude abgebrannt. Die hatten sich Obdachlose zum Schutz für die kalten Tage und Nächte gebaut.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf MOPO-Nachfrage mitteilte, gingen gegen 13.25 Uhr Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Die Anrufer meldeten Qualm und Flammen in einem Gebüsch nahe des Hochfelder Wegs. Mehrere Löschfahrzeuge mit rund 25 Rettern rückten an.

Bretterbude zum Schutz vor Kälte brannte

Am Einsatzort angekommen, entdeckten sie einen notdürftig gebauten Holzverschlag, der in Flammen stand. Personen befanden sich zum Glück nicht darin.

Nach MOPO-Informationen handelte es sich bei dem Brandobjekt um einen Schutz gegen Kälte. Obdachlose hatten diesen errichtet. Die Bretterbude und darin befindliche Matratzen und Schlafsäcke wurden vernichtet. Die Polizei ermittelt.