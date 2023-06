Notruf mitten in der Nacht: Dachstuhl im Norden in Flammen

Alarm in Stormarn! In der Nacht zu Freitag fing ein Dachstuhl in Reinfeld Feuer. Acht Personen waren im Gebäude.

Das Feuer brach in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Bischofsteicher Weg in Reinfeld im Kreis Stormarn aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 3.30 Uhr durch einen Notruf alarmiert, so die Polizei zur MOPO. Acht Personen befanden sich in dem Gebäude – konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gelangen.

Feuer im Norden: Brandursache noch unklar

Es wurde niemand verletzt. Der Dachstuhl brannte aber komplett aus. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. Das Haus ist mindestens zum Teil unbewohnbar. Die Rauchentwicklung war so groß, dass Anwohner in Reinfeld per Warnapp aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Höhe des Sachschadens und Brandursache sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (ncd)