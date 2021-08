Nordsee: Frauen im Watt vermisst – Polizei mit guter Nachricht

Büsum –

Dramatische Suchaktion im Watt: In Büsum (Kreis Dithmarschen) hat ein Passant am Montagabend zurückgelassene Kleidungsstücke am Strand entdeckt. Es wurde vermutet, dass zwei junge Frauen im Watt verschollen sind.

Gegen 20 Uhr habe ein Passant die Polizei alarmiert, der am Hauptstrand in Büsum Kleidung gefunden habe, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Beamten fanden vor Ort zwei Paar Schuhe, zwei Badematten und einen Rucksack, die nach Angaben der Polizei zwei Frauen zugeordnet wurden.

Die aufgefundenen Kleidungsstücke und Gegenstände der vermissten Frauen aus Büsum.

Unter Führung der zuständigen Wasserschutzpolizei Husum wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, für die auch zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz waren. Auf dem Wasser wurde durch einen Seenotrettungskreuzer und ein Wasserschutzboot sowie durch zwei Fischerboote gesucht.

Büsum: Suche nach vermissten Frauen läuft – Zeugen dringend gesucht

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten die Maßnahmen bis Mitternacht keinen Erfolg und wurden ergebnislos abgebrochen. Am frühen Dienstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt.

Die gefundenen Sachen wurden zur Polizeistation Büsum gebracht – in der Hoffnung, dass die beiden Frauen diese vielleicht nur vergessen haben und abholen.

UPDATE: Um 13.05 Uhr meldete die Polizei, dass es sich nicht um ein Unglück handelt. Demnach habe sich bereits gestern Abend ein Pärchen bei einem Sicherheitsmann der Strandwache nach den gefunden Schuhen und der Tasche erkundigt. „Sie teilten dem Mann mit, dass sie sich verlaufen hätten und nun auf der Suche nach ihren Dingen wären. Leider hatte der Mann diese Anfrage am Abend nicht zuordnen können und das Pärchen wieder ziehen lassen, ohne deren Personalien aufzunehmen“, so die Mitteilung der Polizei Büsum.