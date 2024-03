Bei Abriss von Karstadt: Arbeiter stürzt von Gerüst in die Tiefe – tot!

Tödlicher Unfall in der Innenstadt von Neumünster! Ein 34 Jahre alter Mann kam bei Bauarbeiten ums Leben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag, wie die Polizei mitteilte. Derzeit finden Abbrucharbeiten am ehemaligen Karstadtgebäude statt. Der Mann stürzte dort von einem Gerüst zwölf bis 15 Meter in die Tiefe.

Arbeitsunfall in Neumünster: 34-Jähriger tot!

Jede Hilfe kam für den 34-Jährigen zu spät – der Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Da sich diese mitten in der Innenstadt von Neumünster befindet, wurde umgehend eine Sichtschutzwand aufgebaut.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)