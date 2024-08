Großfeuer im Norden: Mehr als 100 Retter im Einsatz

In der Innenstadt von Neumünster ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großfeuer gekommen!

Es habe in einem großen Komplex mit unterschiedlichen Geschäften gebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Auch am Vormittag waren die Einsatzkräfte noch vor Ort.

Großfeuer in Innenstadt von Neumünster

Der Großflecken und die Holstenstraße blieben zunächst wegen des Brandes gesperrt. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnten am Vormittag noch keine Angaben gemacht werden.

Medienberichten zufolge sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz gewesen. Sie konnten demnach eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Vier Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden demnach verletzt. Der Polizei lagen zunächst keine Berichte über Verletzte vor. (dpa/mp)