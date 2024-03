Nahe Hamburg: Seniorin stürzt mit E-Scooter und erliegt ihren Verletzungen

In Klein Nordende (Kreis Segeberg) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau war mit einem E-Roller unterwegs und stürzte. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei fand eine Passantin am Sandkamp die Frau (70) gegen 14.20 Uhr leblos auf dem Boden liegend vor. Neben ihr lag ein E-Scooter. Ein alarmierter Notarzt versuchte vergeblich, die 70-Jährige zu reanimieren.

Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können

Die Polizei geht davon aus, dass die Seniorin mit dem Roller gestürzt ist und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch unklar. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. (04121) 80 30 bei der Polizei zu melden.