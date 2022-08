Bei Hamburg: Frau fährt mit BMW gegen Baum – schwer verletzt

Bei einem Unfall in Siek (Kreis Stormarn) hat es in der Nacht zu Sonntag eine Verletzte gegeben. Eine Frau war mit ihrem BMW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Feuerwehrleute befreiten die Schwerverletzte aus dem Wrack.

Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 1 Uhr in die Straße Sieker Berg gerufen. Die Besatzung eines Rettungswagens, die als erste am Einsatzort eingetroffen war, forderte sofort Verstärkung an: Die Fahrerin eines BMW war im Auto eingeklemmt.

Feuerwehrmänner befreien Unfallopfer aus BMW

Feuerwehrmänner befreiten die schwerverletzte Frau aus dem Wrack. Danach wurde sie vom Notarzt versorgt und in eine Hamburger Klinik transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Bereich um den Unfallort war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.