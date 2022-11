Bei Hamburg: Autofahrerin erfasst Radfahrerin – tot

Bei einem Unfall in Kaltenkirchen ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin hatte sie beim Abbiegen erfasst und schwer verletzt. Sie starb kurz darauf in der Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.40 Uhr in der Straße Am Hohenmoor. Hier war eine 71-Jährige auf einem Fahrrad auf der Fahrbahn unterwegs. Als sie die Alvesloher Straße überqueren wollte kam es zum Unfall.

Beim Abbiegen: Autofahrerin erfasst Radfahrerin

Eine Ford-Fahrerin (40), die nach rechts abbiegen wollte, habe die Radfahrerin laut Polizei offenbar übersehen und erfasst.

Ein Notarzt versorgte die schweren Verletzungen der Radfahrerin und transportierte sie in eine Klinik. Hier erlag die 71-Jährige ihren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04191) 30880.