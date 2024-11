Nach verheerenden Brandstiftungen im Norden – Männer in Verdacht

In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist es in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zu mehreren Brandstiftungen gekommen: Innerhalb von zwei Stunden wurden sieben Müllcontainer in Brand gesteckt. Dabei entstand hoher Sachschaden in einem Hotel sowie einem Brillengeschäft. Nun wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die Brandserie begann am Samstagabend. Im Bereich der Leibnitzstraße wurden brennende Müllcontainer gemeldet. Kaum war der eine gelöscht, ging bereits die nächste Brandmeldung aus der näheren Umgebung ein.

Hoher Sachschaden an Hotel und Fielmann-Filiale

Um kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte dann in die Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen. Dort brannten Müllcontainer auf einem Hinterhof an einem Hotel und einer Fielmann-Filiale.

Giftiger Rauch drang in das Hotel ein, weshalb die Gäste das Haus verlassen mussten. Die Scheiben des Brillengeschäfts waren durch die Hitze zerborsten, die Flammen fraßen sich ins Innere und verursachten hohen Sachschaden.

Während die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt waren, die Brände zu löschen, fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach den mutmaßlichen Brandstiftern. Wie eine Sprecherin am Montag bekannt gab, wurden zwei Männer (20 und 21 Jahre alt) als tatverdächtig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.