Feige Tat! Männer überfallen und bestehlen Rollstuhlfahrer – Kripo schaltet sich ein

Nachdem zwei Männer in Bad Segeberg einen Rollstuhlfahrer überfallen haben, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Laut Ermittlern ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch gegen 13.30 Uhr, als der Mann in seinem Elektrorollstuhl in der Großen Seestraße in Richtung des Turnierplatzes „Rennkoppel“ an der Eutiner Straße unterwegs war.

Täter überfallen Mann im Rollstuhl

Die beiden Täter bedrohten ihn mit einer Waffe, erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Beide sollen dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04551) 8840 bei der Polizei zu melden.