Nach Tod von zwei Polizisten: Auto schleudert in Menschenmenge – drittes Todesopfer

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in Neumünster waren zwei Polizisten, ein Liebespaar (34/30), ums Leben gekommen. Am Freitag hat die Polizei mitgeteilt, dass noch eine dritte Person ihr Leben verlor – eine erst 27 Jahre alte Frau.

Sie war zusammen mit anderen Fußgängern, darunter dem Polizisten-Paar, auf der Einfelder Schanze unterwegs, als ein VW Golf auf sie zuschleuderte. Am Steuer saß ein 24-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt. Laut Polizei hatte er die Kontrolle verloren, weil er zu schnell unterwegs war. Dabei rammte er Poller und Bäume um.

Neumünster: Nach Autounfall – weiteres Todesopfer

„Wir erhielten die traurige Mitteilung, dass die junge Frau an ihren schweren Verletzungen verstorben ist“, so ein Polizeisprecher. Die 27-Jährige war noch nach dem Unfall ins Krankenhaus gekommen und dort notoperiert worden.

Gegen den 24-jährigen Golf-Fahrer ermittelt jetzt die Polizei. Ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, „ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so ein Sprecher. (dg)