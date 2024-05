Nach starken Regenfällen im Norden: Geschäftshaus droht einzustürzen

Auch am Tag nach den starken Regenfällen in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) kommen die Einsatzkräfte nicht zur Ruhe. In der Innenstadt droht ein Haus durch Unterspülungen einzustürzen.

Das Unwetter war am Mittwochnachmittag über die Stadt hinweggezogen. Starkregen setzte ganze Straßenzüge unter Wasser. Ein Futtermittelladen wurde überschwemmt. Bis in die späten Abendstunden waren Feuerwehrkräfte mit dem Abpumpen beschäftigt.

Mölln: THW versucht Gebäude abzustützen

Im Ortskern an der Hauptstraße waren die Folgen besonders schwer. Dort unterspülte der Regen ein rund 400 Jahre altes Haus. Die Folge: Bedrohliche Risse im Mauerwerk – das Gebäude droht einzustürzen. Um dies zu verhindern, stützt das Technische Hilfswerk (THW) das Haus mit schweren Holzbalken ab.