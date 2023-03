Nach Übergriff auf ältere Dame: Wer kennt diesen Mann?

Die Kripo Flensburg fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 1. März dieses Jahres eine ältere Frau in ihrer Wohnung in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) sexuell motiviert angegriffen haben soll.

Laut Polizei soll die Tat gegen 0.15 Uhr in der Bahnhofstraße geschehen sein. Ein bislang unbekannter Mann habe gegen das Küchenfenster der Frau geklopft und um Hilfe gebeten. Als er von ihr eingelassen wurde, soll er sexuell übergriffig geworden sein.

Norden: Polizei fahndet nach blondem Mann

Der Mann soll etwa 40 bis Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug kurze, blonde Haare, eine helle Hose und eine braun/beige Winterjacke sowie eine Schiebermütze. Vermutlich war er mit einem Rennrad unterwegs. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0461) 4840.