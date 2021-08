Die Krisensitzung dauerte vier Stunden lang, danach stand der Beschluss des Verwaltungsrats der Sparkasse Südholstein fest. Vorstandschef Andreas Fohrmann (58) wird rausgeworfen! Der oberste Boss des Geldinstituts war sieben Jahre im Amt. Er soll Vertrauen missbraucht haben.

„Hintergrund ist eine Überschreitung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche, die das Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Fohrmann und dem Verwaltungsrat nachhaltig beschädigt hat“, heißt es in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung. Jan Peter Schröder, Vorsitzender des Verwaltungsrats äußert sich darin zu den Gründen so: „(…) Die Überschreitung von Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereichen ließ uns keine andere Wahl und dieser Schritt war notwendig, um die ordnungsgemäße Unternehmensführung nachhaltig zu sichern.“

Harter Tobak! Was genau vorgefallen ist, dazu wollte sich die Sparkasse Südholstein auf MOPO-Nachfrage nicht äußern. Nur so viel: „Es war ein konkreter Vorfall, der zur Beendigung des Dienstverhältnisses geführt hat“, so eine Sprecherin. Andreas Fohrmann war bereits seit einer Woche freigestellt. Die Bank wird mit sofortiger Wirkung von den beiden Vorstandsmitgliedern Eduard Schlett und Martin Deertz geführt.

Die Sparkasse Südholstein ist das größte Kreditinstitut der Region, zu der Einrichtung taten sich im Jahr 2003 die Kreissparkassen von Pinneberg und Segeberg zusammen. Zwei Jahre später schloss sich auch die Stadtsparkasse Neumünster an, wo die Zentrale heute ihren Sitz hat. Insgesamt gibt es dort etwas mehr 800 Beschäftigte, das Filialnetz ist auf 28 Häuser geschrumpft. Derzeit führt das Geldinstitut Fusionsgespräche mit der Sparkasse Holstein.