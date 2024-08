Dieb türmt durch den Park – Polizei im Norden fischt im Trüben

Dank moderner Technik konnten Polizisten am Donnerstag einen mutmaßlichen iPad-Dieb überführen. Das Tablet war einem Mann aus seinem Pkw gestohlen worden.

Ortungsdienst aktiviert? Besser ist es. Diese Erfahrung machte am Donnerstag ein 27-jähriger Mann. Dessen iPad wurde in Hamburg aus seinem Fahrzeug gestohlen. Dank der modernen Technik wusste der Mann sofort, wo sich sein Tablet befand – nämlich in Neumünster.

Polizei mit Wathose im Einsatz – iPad aus Teich gefischt

Dort alarmierte der 27-Jährige gegen 23.10 Uhr auch die örtliche Polizei. Ein kurzer Blick auf den Ortungsdienst ergab, dass das iPad in Richtung Hertie-Park unterwegs war. Eine Streife der Polizei machte sich umgehend auf den Weg und konnte im Park einen 31-jährigen Tatverdächtigen feststellen.

Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, lief dieser allerdings mit dem iPad unter dem Arm davon. Nur wenig später konnten die Polizisten den Mann bereits festsetzen. Kurz zuvor gelang es dem mutmaßlichen iPad-Dieb allerdings noch, das Tablet in einem hohen Bogen in den Teich des Parks zu werfen.

Für die Beamten der Polizei Neumünster war der Fall mit der Festnahme des mutmaßlichen Diebes allerdings noch nicht erledigt. Eine Beamtin zog sich kurzerhand eine Wathose an und ging in den Teich. Nach einer kurzen Suche fanden die Polizisten auch das Diebesgut. Nach einem Funktionstest stellten sie fest, dass das Gerät noch einwandfrei funktioniert.

Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster: „Der Besitzer nahm sein iPad dankend umgehend wieder mit nach Hause, den festgenommenen Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.“