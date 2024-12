Nach internationaler Fahndung: Polizei fasst mutmaßlichen Menschenhändler

Eine Streife kontrolliert an Weihnachten die Dokumente eines Mannes in Flensburg. Wie sich herausstellt, liegt ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vor.

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Menschenhändler bei einer Kontrolle am Flensburger Bahnhof gefasst. Gegen den 37-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor, wie die Polizei mitteilte. Er soll einer Frau Gewalt angedroht und sie zunächst nach Paris und später weiter nach Pisa gebracht haben. Nach dem Mann wurde international gesucht.

Nach der Überprüfung seiner Dokumente in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag verhafteten ihn die Beamten. Der 37-Jährige wurde nach der Vorführung vor einem Haftrichter in ein Gefängnis gebracht. Die Staatsanwaltschaft in Schleswig prüft nun, ob der Mann nach Rumänien ausgeliefert wird. Dort wurde die Suche nach ihm ursprünglich veranlasst. (dpa/mp)