Einbrecher stehlen Diät-Riegel vom Zoll – der warnt vor dem Verzehr

In einem Gebäude des Zolls in Flensburg ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden: Dabei seien neben technischen Geräten auch mehrere Packungen eines illegalen Nahrungsergänzungsmittels gestohlen worden, wie ein Sprecher am Montag sagte. „Wir warnen vor dem Verzehr.“

Miracle Honey – so lautet der goldene Diät-Riegel, vor dem der Zoll so eindringlich warnt. Der Grund: Die Riegel könnten gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten und gelten als nicht zugelassene Arzneimittel.

Nach Einbruch in Flensburg: Zoll warnt vor Diät-Riegeln

„Der Verzehr könnte unter anderem zu Herzproblemen führen“, so der Sprecher weiter. Zeugen und Menschen, denen die Riegel angeboten werden, sollen sich bei der Kripo melden. Entsprechendes an: Tel. 0461/484-0. (dg)