Nahe Hamburg: Teenager nach Club-Besuch ausgeraubt und verletzt

Der Disco-Abend nahm ein furchtbares Ende: Ein Teenager (19) ist in der Nacht zu Samstag in Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen, ausgeraubt und verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei wählte der 19-Jährige gegen 1.30 Uhr den Notruf und meldete, dass er am Steindammpark überfallen und verletzt worden sei. Polizisten fanden das Opfer mit Verletzungen im Gesicht. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam dann in eine Klinik.

Polizei sucht Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen

Nach MOPO-Informationen hatte sich der Teenager zuvor mit vier Männern im Bereich des Clubs „Lights“ am Steindamm aufgehalten. Später sei er auf seinem Heimweg durch den Steindammpark überfallen worden. Er gab an, dass ihm 25 Euro geraubt wurden. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Teenager von den Discobekanntschaften überfallen wurde. Drei von ihnen waren blond, der dritte trug ein Käppi. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04121) 8030.