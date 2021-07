Feuer im Norden: In Neumünster ist offenbar ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und verursachte einen Brand.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei in der Nacht zu Donnerstag vermutlich wegen eines Blitzeinschlags ein Dachstuhl in Brand geraten.

Neumünster: Haus nach Löscharbeiten unbewohnbar

Das Feuer wurde gegen 23.20 Uhr gemeldet, die ausgerückte Feuerwehr konnte den Dachstuhl in der Andreas-Schlüter-Straße nicht mehr retten. Er brannte nahezu komplett aus – das Haus ist durch die Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (mp)