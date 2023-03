Mutter nicht ansprechbar: Fünfjährige wählt Notruf

Diesen Notruf werden die Retter der Feuerwehr wohl nicht so schnell vergessen. Am Montagnachmittag wählte ein kleines Mädchen die 112 und meldete, dass ihre Mutter sehr benommen und kaum noch ansprechbar war. Ein Rettungswagen rückte an.

Die 37-jährige Mutter hatte zuvor zu stark auf ein ansonsten richtig dosiertes, pflanzliches Beruhigungsmittel reagiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kleine merkte sofort, dass etwas nicht stimmte und alarmierte einen Rettungswagen. Als die Einsatzkräfte ankamen, ließ das Mädchen sie in die Wohnung.

Fünfjährige macht im Notruf konkrete Angaben zum Wohnort

Der Mutter ging es da schon wieder besser, habe aber noch erschöpft gewirkt. Rettungskräfte und Polizei lobten die Tochter für ihr besonnenes und richtiges Handeln und die Mutter, weil sie dem Mädchen schon frühzeitig gezeigt hatte, wie man einen Notruf absetzt. (ruega/dpa)