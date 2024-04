Mutter mit Säugling aus Klinik verschwunden – Polizei bittet um dringende Mithilfe

Mit einer dringenden Öffentlichkeitsfahndung hat sich die Polizei Heide (Kreis Dithmarschen) am Mittwoch an die Bevölkerung gewandt. Am Dienstagabend ist eine frischgebackene Mutter mit ihrem Säugling aus dem Heider Klinikum verschwunden. Wer hat Agnes Anna S. gesehen?

Wie die Polizei mitteilte, sei die junge Frau (27) zur Entbindung in der Klinik gewesen. Hier brachte sie einen gesunden Jungen zur Welt. Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr stellten die Schwestern der Wochenstation dann ihr Verschwinden fest. Die Polizei befürchtet, dass die Mutter nicht in der Lage ist, sich selbst oder ihr Baby zu versorgen. Eine Wohnanschrift hat sie nicht.

Mutter verschwindet mit Baby: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Anna Agnes S. ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und trägt lange, dunkle Haare. Zuletzt trug sie schwarze Leggings, ein dunkles Oberteil und ein schwarzes Stirnband. Wer Angaben zum Aufenthalt der jungen Mutter machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0481-940 zu melden.