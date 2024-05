Motorradfahrer stirbt bei schrecklichem Unfall im Norden

Schrecklicher Unfall im Kreis Dithmarschen: Ein Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Tellingstedt im Kreis Dithmarschen ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 49 Jahre alte Frau in einem Auto, in dem auch vier Kinder saßen, das Motorrad am Freitagnachmittag beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Motorrad ging in Flammen auf, der 65-Jährige starb noch am Unfallort. Zuerst hatte der „SHZ“ berichtet. (dpa/mp)