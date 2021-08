Vor fast 40 Jahren wurde eine 84-jährige Flensburgerin in ihrer Wohnung ermordet. Bis heute konnte der Fall nicht aufgeklärt werden. Nun werden die Ermittlungen jedoch wieder aufgenommen, teilte die Flensburger Mordkommission am Freitag mit.

Es ist der 9. Januar 1972. Die 84-jährige Maria Wenzel wird wahrscheinlich in den späten Abendstunden zwischen 22 und 23 Uhr in ihrer Wohnung in der Apenrader Straße 132 ermordet. Bekannt ist, dass sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zur Parterrewohnung verschaffen, dem Oper schwerste Schlagverletzungen am Kopf und Gesicht zufügen und sie dann erwürgen. Die Täter nehmen einen kleinen Geldbetrag mit und fliehen.

Mord in Flensburg: Neue Ermittlungen in Fall von 1972

Nun soll der Fall wieder neu aufgerollt werden. Dazu schreibt die Mordkommission in den kommenden Tagen etwa 140 Personen an, die zur damaligen Zeit in Tatortnähe gewohnt haben. Viele davon wohnen mittlerweile nicht mehr in Flensburg, sondern leben im gesamten Bundesgebiet. Darunter sind auch ehemalige Soldaten, die zur Tatzeit in Flensburg stationiert waren.

Die Ermittler erhoffen sich zum einen neue Hinweise zur Tat oder den Tätern, zum anderen werden die angeschriebenen Männer gebeten, an einer DNA-Reihenuntersuchung teilzunehmen. In einer mitversandten Broschüre werden die angeschriebenen Personen genau über das Verfahren aufgeklärt.

„Vielleicht kann sich bereits jetzt wieder jemand an bestimmte Dinge erinnern oder ist im Nachhinein an relevante Informationen gelangt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Vor allem folgende Fragen sind laut Mordkommission von Bedeutung:

Gab es Personen aus Ihrem Umfeld, die sich vor oder nach der Tat auffällig verhalten haben oder von der Planung beziehungsweise der Tat selbst gesprochen haben?

Haben Sie im Laufe der Jahre neue, möglicherweise tatrelevante Informationen erlangt, welche der Polizei noch nicht bekannt sind?

Unter anderem soll sich zur Tatzeit ein heller Opel P1 oder P2 auffällig vom Tatort entfernt haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0461) 484 5555 bei der Mordkommission Flensburg zu melden. (alu)