Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum auf: Auf der B5 an der Ausfahrt Landscheide (Kreis Steinburg) stand ein BMW am Dienstagnachmittag im Vollbrand. Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 16.30 Uhr war der Fahrer mit seinem Kleinwagen von der Hochbrücke aus in Richtung Wilster unterwegs, als sich der Wagen seinen Angaben zufolge nicht mehr beschleunigen ließ. Daraufhin fuhr er den Wagen direkt auf den Grünstreifen und wollte gerade das Warndreieck aufstellen, als er plötzlich Rauch aus der Motorhaube entdeckte.

BMW auf der B5 steht in Flammen – Vollbrand!

Gerade noch rechtzeitig konnte er seine Wertsachen retten, denn nur Sekunden später stand das Auto im Vollbrand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Sankt Magarethen, Landscheide, Kudensee und Aebtissinwisch-Ecklak wurden für die Brandbekämpfung alarmiert. Die Polizei sperrte währenddessen die Straße in beide Richtungen bis etwa 17.55 Uhr. Laut einem Sprecher stellten die Einsatzkräfte einen technischen Defekt am Fahrzeug fest. Für den BMW wurde anschließend ein Abschleppdienst gerufen. (aba)